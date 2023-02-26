Köyceğiz'de üretilen masa ve tabureler yola çıktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin depremzedeler için ürettiği sandalye, portatif masa ve tabureler tır ile gönderildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmen ve öğrencilerin depremzedeler için ürettiği sandalye, portatif masa ve tabureler tır ile gönderildi.

Asrın Felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kolları sıvayan Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışarak sandalye portatif masa-tabure üretimine aralıksız devam etti. Üretilen malzemeler öğrenciler tarafından tıra yüklenerek Malatya (AFAD) Yardım Toplama Merkezine gönderildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Köyceğiz METEM Müdürü Davut Şen emeği geçenlere teşekkür etti. Şen yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine gönderilmek üzere öğrencilerimizin kendi el emeği ile ürettikleri masa, sandalye ve taburelerin ilk partisini bugün yola çıkarıyoruz. İhtiyaçlar dahilinde üretilecek malzemeler peyder pey deprem bölgelerine gönderilecek. Malzemeleri Köyceğizli hayırseverlerin yardımıyla aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA