Köyceğiz'de 'Soykırıma Hayır!' Temalı Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısıyla, tüm Türkiye'de olduğu gibi Köyceğiz genelindeki okullarda da "Soykırıma Hayır!" temasıyla Filistin farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Filistin farkındalık etkinlikleri kapsamında, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte Kaymakam Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ve Okul Müdürü Şinasi Çövüt konuşma yaptı. Konuşmacılar Gazze'de akan kanın durduğu, barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya dileğinde bulundu. Öğrencilerin sunduğu duygu dolu programda Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Programa Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve protokol üyeleri katıldı. - MUĞLA