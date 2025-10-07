Haberler

Köyceğiz'de 'Soykırıma Hayır!' Temalı Filistin Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısıyla Köyceğiz'de okullarda gerçekleştirilen 'Soykırıma Hayır!' temalı Filistin farkındalık etkinliklerine Kaymakam Mert Kumcu ve protokol üyeleri katıldı. Öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısıyla, tüm Türkiye'de olduğu gibi Köyceğiz genelindeki okullarda da "Soykırıma Hayır!" temasıyla Filistin farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Filistin farkındalık etkinlikleri kapsamında, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte Kaymakam Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ve Okul Müdürü Şinasi Çövüt konuşma yaptı. Konuşmacılar Gazze'de akan kanın durduğu, barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya dileğinde bulundu. Öğrencilerin sunduğu duygu dolu programda Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Programa Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve protokol üyeleri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.