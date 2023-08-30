Köyceğiz'de şehitler dualarla yad edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde, şehitler dualarla yad edildi.

Şehit aileleri ile birlikte şehit mezarlarına ziyaret gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Köyceğiz Toparlar Eski Mezarlıkta bulunan şehit Mehmet Ercan Evren ve Şehit Hayrullah Demir'in kabirleri ziyaret edildi. Şehit ailelerininde bulunduğu ziyarette Müezzin-Kayyım Mustafa Gürhan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin akabinde Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz duada bulundu. Şehit ziyaretine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Garnizon Komutanı Per. Atgm. Semih Kocabaş, Belediye Başkan Vekili Fatih Ölemez, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA