Köyceğiz'de Sağanak Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Köyceğiz'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle birçok sokak ve caddede su baskınları yaşandı, ağaçlar devrildi.

Sürücüler zor anlar yaşarken, yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar da bölgelerdeki iş yerlerine sığındı.

Yoğun su birikintileri sebebiyle bazı işyeri ve evlerde su baskını yaşandı. Meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında Köyceğiz Gölü'nde su seviyesi yükseldi. Yetkililer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.