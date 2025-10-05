Köyceğiz'de Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sabah Namazı buluşmaları devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen sabah namazı buluşması Erkanlar Camii'nde yapıldı. Köyceğiz halkının iştirak ettiği sabah namazı buluşmasında Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı Kur'an okuyup namazı kıldırdı. Vaiz Rauf Evleksiz'de sohbet edip başta Gazzeli Müslümanlar olmak üzere tüm mazlumlar için dua etti. Tesbihatı Selman Gündoğdu'nun yaptırdığı sabah namazı buluşması Erdal İslamoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan ikramlar ve yapılan yemek duası ile sona erdi. - MUĞLA