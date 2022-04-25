Köyceğiz'de Ramazan bereketi yaşanıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde müftülük personelleri tarafından yapılan hizmetlerle, Ramazan bereketi yaşanıyor.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ile Din Hizmetleri Uzmanı Mustafa Özdil Cuma günleri Cuma namazından önce, akşamları da teravihten önce farklı camilerde Ramazan bereketini cemaatle yaşıyor. Müftü Karagöz, camilerde vaaz ve irşatta bulunup, teravih namazlarını kıldırması neticesinde Köyceğiz'in her köşesinde vatandaşlar; lütuf ve rahmetin sağanak halinde indiği en güzel mevsimi, Kuran ayını, rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı Ramazanı şerifi yaşadıklarını müşahede ederek, canı gönülden hizmet edip görev yapan din gönüllüsü İmam-Hatiplere, ve Müezzinlere teşekkür etti.

Müftü Karagöz, "Teravihler, iftarlar, sahurlar, Kuranlar, zikirler, tesbihler, vaz'u nasihatler, sadakalarla tam bir kulluk mektebi olan Ramazan ayı Mevla'nın rızasını kazanmamıza, cennete ve Cemalullaha kavuşmamıza vesile olsun. Rabbimiz, daha karlı bir kazancın olmadığı bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini idrak etmeyi ve Bayrama kavuşmayı da lütfetsin. Mevla bizleri, ramazanda cömertçe sunduğu fırsatı değerlendiren uyanık kullarından eylesin" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel