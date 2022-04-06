Köyceğiz'de polisler minikleri sevindirdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte minikleri sevindirdi.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Haftası çerçevesinde Köyceğiz Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Etkinlikte, polisler tarafından Anaokulu Müdürü Şengül Yaşar'a çiçek takdim edildi. Teşekkür eden Yaşar, Polis Haftası'nı kutladı. Miniklerle bir araya gelen polisler şapka hediye ederek minik öğrencileri sevindirdi. Şapkasını giyen öğrencilerin mutlu olduğu görülürken, öğrenciler hediye getiren polislere teşekkür ederek, Polis Haftası'nı hep bir ağızdan kutladı. Okul bahçesindeki polis aracı meraklı öğrencilerin hücumuna uğradı. Öğrenciler aracın klaksonunu çalmanın heyecanını yaşarken, ziyaret sonunda polis ekipleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA