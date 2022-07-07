Köyceğiz'de Örnek Köy Projesi çalışmaları başladı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Valiliğin desteğiyle, Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'nde Örnek Köy Projesi çalışmalarına başlanırken, yetkililer tarafından incelemelerde bulunuldu. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Valiliğin desteğiyle, Köyceğiz Otmanlar Mahallesi'nde Örnek Köy Projesi çalışmalarına başlanırken, yetkililer tarafından incelemelerde bulunuldu. Muğla Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek Örnek Köy Projesi'yle, 2021 yılında yaşanan orman yangınlarından etkilenen köylerin kendi kendine yetmesi, tarihi, coğrafi ve kültürel potansiyelinin değerlendirilmesinin yanı sıra eğitim düzeyinin yükselmesi ve çevre bilincinin gelişmesi gibi toplumsal göstergelerin hedeflenirken, projenin yapılacağı yerde incelemelerde bulunuldu. Otmanlar Mahallesi'nde yapılan incelemelere Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ayşe Güldağ, Muhtarlık İşleri Müdürü Memduh Eyinç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Cemil Akyol, Otmanlar Mahalle Muhtarı Cemal Dağdelen katıldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Yerel Muğla Valiliği Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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