Köyceğiz'de Orman Yangını: Hava ve Kara Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Hava ve kara araçları yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar devam ediyor.