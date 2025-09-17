Haberler

Köyceğiz'de Orman Yangını: Hava ve Kara Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Otmanlar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına hava ve kara araçları müdahale ediyor. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Otmanlar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Hava ve kara araçları yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalar devam ediyor.

