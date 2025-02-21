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Köyceğiz'de Orman Üretim Tatbikatı Gerçekleştirildi

Köyceğiz'de Orman Üretim Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen üretim tatbikatı, odun üretimi teknikleri ve iş güvenliği konularında bilgi vererek başarıyla tamamlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü görev sahasında üretim tatbikatı yapıldı.

Köyceğiz ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüklerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri üretim tatbikatı Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller ve İşletme Pazarlama Şube Müdürü Önder Sermet koordinesinde yapıldı. Orman üretim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla düzenlenen üretim tatbikatında odun üretimi aşamalarında uygulanması gereken teknikler anlatıldı. Anlatılan konuların sahada uygulamaları yaptırıldı. Katılımcılara, iş güvenliği kuralları, üretim kalitesini artırma yöntemleri ve sürdürülebilir orman yönetimi konularında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. Üretim tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikata Köyceğiz Orman İşletme Müdür Vekili Seçkin Sandal, Dalaman Orman İşletme Müdürü Mustafa Rıfat Biçer, ORKOP Başkanı Ahmet Çetiner, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve üretim işlerinde çalışan orman işçileri katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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