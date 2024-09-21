Üye Girişi
Haberler

Köyceğiz'de Okul Aile Birlikleri Eğitimi Semineri Düzenlendi

Köyceğiz'de Okul Aile Birlikleri Eğitimi Semineri Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Okul Aile Birlikleri Rehberlik ve Denetim Eğitimi' semineri düzenlendi. Seminerde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler bilgilendirme yaptı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Okul Aile Birlikleri Rehberlik ve Denetim Eğitimi' ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen 'Okul Aile Birlikleri Rehberlik ve Denetim Eğitimi' semineri Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Muhasebe ve Finans Öğretmenleri Halis Özdemir ve Bektaş Sevgi tarafından verildi. Eğitim semineri ile çalışmaların işlerlik kazanacağı belirtildi. Bilgilendirme seminerine Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurum müdürleri ile Okul Aile Birliğinden sorumlu müdür yardımcıları katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Köyceğiz

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları

 Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Daltonlar çetesi için 6 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı
Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });