Köyceğiz'de Okul Aile Birlikleri Eğitimi Semineri Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Okul Aile Birlikleri Rehberlik ve Denetim Eğitimi' ile ilgili seminer gerçekleştirildi.

Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi Salonunda düzenlenen 'Okul Aile Birlikleri Rehberlik ve Denetim Eğitimi' semineri Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Muhasebe ve Finans Öğretmenleri Halis Özdemir ve Bektaş Sevgi tarafından verildi. Eğitim semineri ile çalışmaların işlerlik kazanacağı belirtildi. Bilgilendirme seminerine Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kurum müdürleri ile Okul Aile Birliğinden sorumlu müdür yardımcıları katıldı. - MUĞLA