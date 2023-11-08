Köyceğiz'de öğrenciler tarımsal üretime devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü alanları Kaymakam Mustafa Maslak tarafından yerinde incelendi.

Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde öğrenci ve öğretmenlerin tarımsal yeterliliklerinin arttırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 1 Haziran 2022 tarihinde imzalanan 'Tarım Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü' ile meslek liseleri tarım alanında desteklenip, güçlendiriliyor. Protokol çerçevesinde, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 15 bin çilek hibe edildi. Çilek üretimi için ayrılan 4 dönümlük açık tarım arazisinde teknik alt yapı çalışmalarının ardından fideler toprakla buluşturuldu. Çileklerin günlük takibi, mahsulün hastalıklardan korunması, gübreleme çalışmaları, alan öğretmenlerinin gözetimi ve denetiminde öğrenciler tarafından yapılıyor. Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri tarafından okula ait 6 dekarlık alanda tarımsal faaliyet yürütülüyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimde 15 bin çilek, 4 bine yakın adaçayı ve Bin 800 kekik fidesi öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu. Çalışmaların her aşamasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik elemanlarının desteğiyle öğrenciler hem öğrendi, hem de üretime geçti. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Şehit Seyhan Yılmaz MTAL'nin tarım alanlarını yerinde inceledi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ve Köyceğiz Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eşref Arslan'ın eşlik ettiği ziyarette, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. - MUĞLA