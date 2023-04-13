Köyceğiz'de öğrenciler çilek yetiştiriciliğine başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tarım alanında eğitim veren Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, alan öğretmenleri ve öğrenciler, okulun 4 dönümlük tarım arazisinde çilek yetiştiriciliğine başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan "Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri İş Birliği Protokolü" Köyceğiz'de hayata geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan çalışmalarla, okulun 4 dönümlük tarım arazisi çilek yetiştiriciliği için uygun hale getirilerek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleriyle hibe edilen 15 bin Rubygem çilek, 4 bine yakın adaçayı ve 1800 kekik fidesi öğrencilerin eliyle toprakla buluştu. Çalışmaların her aşamasında Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarının desteğiyle 25 öğrenci hem öğreniyor hem de üretiyor. - MUĞLA