Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi - Haberler

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Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ın önderliğinde Köyceğiz Kulak Mesire Alanı Belediye Tesislerinde düzenlenen muhtarlar toplantısında muhtarlara, Köyceğiz Sosyal Hizmet Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler hakkında Müdür Abdullah Gümüş ve personelleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Toplantıda Sosyal Hizmet Müdürlüğü'nce sunulan hizmetlerde, muhtarlarla sürdürülen işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. - MUĞLA

Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi

Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi

Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi

Köyceğiz'de muhtarlar bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köyceğiz, Gümüş, Muğla, Yerel, Haberler

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