Köyceğiz'de Miraç Kandili'nde camiler doldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren akın etti.

Camileri dolduran vatandaşlar, kandil nedeniyle düzenlenen özel programlara katıldı. Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz namaz öncesi verdiği vaazda Miraç Kandili'nin önemini anlattı. Köyceğiz İlçe Müftülüğünce Merkez Hacıbey Camiinde Miraç Kandili özel programı gerçekleştirildi. 6 Şubat deprem şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ile Filistin, Gazze şehitleri için dualar edildi. - MUĞLA