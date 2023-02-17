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Köyceğiz'de Miraç Kandili dualarla eda edildi

Yerel Haberler

Köyceğiz'de Miraç Kandili dualarla eda edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başta Hacıbey Camii olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başta Hacıbey Camii olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edildi.

Köyceğiz Müftülüğü tarafından Miraç Kandili nedeniyle özel program düzenlendi. Programda Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için de dua edildi. Cuma Namazı'ndan sonra depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Miraç Kandili vesilesiyle 17 Şubat 2023 Cuma günü öğleden sonra saat 14.30'da kadınlara yönelik Toparlar Merkez Camiinde özel program gerçekleştirildi. Akşam namazından sonra da Köyceğizdeki tüm camilerde olduğu gibi Merkez Hacıbey Camiinde bütün halka yönelik Miraç Kandili Kur'an-ı Kerim ve Mevlit programı düzenlendi. Miracın önemi vurgulandı. Miraç Kandili programında Köyceğiz Müftülüğü personellerinin okumuş oldukları 13 adet hatm-i şerifin duası yapıldı. Başta depremde olmak üzere vefat eden tüm vatandaşlara Allahtan rahmet, yaralılara şifalar dilendi. Yatsı Namazının kılınması ile program sona erdi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Miraç Kandili Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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