Haberler

Köyceğiz'de Mirac Kandili coşkuyla idrak edildi

Köyceğiz'de Mirac Kandili coşkuyla idrak edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mirac Kandili, camilerde düzenlenen özel programlarla coşkuyla kutlandı. İlçe Müftüsü ve din görevlileri, vatandaşlarla bir araya gelerek dua etti ve ilahi dinletileri ile manevi bir atmosfer oluşturdu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olan Mirac Kandili camilerde yapılan özel kandil programlarıyla ihya edildi.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Merkez Hacıbey Camiindeki, Vaiz Rauf Evleksiz Toparlar Merkez Camiindeki, Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı da Döğüşbelen Merkez Camiindeki programlarda sohbet edip dua yaptılar. Köyceğiz Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri tarafından ilçedeki tüm camilerde düzenlenen programlarla Miraç Kandili coşkuyla idrak edildi. Kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kandil programlarında, İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin ilahileri Toparlar Camiinde ayrı bir manevi atmosfer yaşattı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Merkez Hacıbey Camii'nde gerçekleştirilen kandil programına katılarak okunan Mevlid-i Şerif'in ardından vaaz edip, dua yaparak yatsı namazını kıldırdı. Kandil programı sonunda Müftü Karagöz Din görevlileriyle birlikte vatandaşlarımızla tek tek musafaha edip Kandillerini tebrik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

Türk İHA'ları, komşu ülkede gerilimin tavan yaptığı bölgede
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu

Komşu ülkede bulunan ceset, Türk vatandaşına ait çıktı
Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap

Inter'den Süper Lig devinin teklifine cevap