Köyceğiz'de miniklere Kur'an-ı Kerime geçme töreni yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde miniklerin Kur'an-ı Kerime geçmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez İsmail Kan 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Kur'an-ı Kerim'e geçme töreni gerçekleştirildi. Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanında düzenlenen program, öğrenciler, veliler, Kur'an Kursu Öğreticileri Hacer Aydın, Ayşe İlhan ve misafirlerin katılımlarıyla gerçekleşti. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Miniklerimizin birbirinden güzel gösterilerinin ayrı bir güzellik kattığı program vesilesiyle Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilerimizi, emeği geçen hocalarımızı ve evlatlarımızın eğitiminde desteklerini esirgemeyen kıymetli velilerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı