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Köyceğiz'de Mevlid-i Şerif Programı Düzenlenecek

Köyceğiz'de Mevlid-i Şerif Programı Düzenlenecek
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek. Müftülük, halkı programa davet ederek vefat eden din görevlileri ve hayırseverler için dua edileceğini duyurdu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; "1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle camilerin imar ve ihyasında emeği geçip rahmet-i rahmana kavuşan hayırseverler, cemaatin geçmişleri ve vefat eden din görevlileri için Köyceğiz Müftülüğü Din Görevlileri ve Kur'an Kursu Öğreticilerinin okumuş oldukları Hatm-i Şeriflerin duasının da yapılacağı Mevlid-i Şerif programına tüm halkımızı bekliyoruz. Vefat eden din görevlilerimiz ve geçmişlerimizin ruhları şad olsun. Camilerimizin süsü olan cemaatimize ve hayatta olan din görevlilerimize sağlık, afiyet temenni eder; görevlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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