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Köyceğiz'de Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Köyceğiz'de Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla gençler evlerde ziyaret edilerek, Peygamber efendimizin doğumu anıldı. 'Gençlerle El Ele Gönül Gönüle' projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde gençlere çeşitli dergiler takdim edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlama programı çerçevesinde gençler evlerinde ziyaret edildi.

Mevlid-i Nebi Haftasında Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Gençlerle El Ele Gönül Gönüle" projesi kapsamında projeye katılan gençlere ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Hem Peygamber efendimiz (s.a.v.)in doğum haftasında onu anmak, anlamak ve ziyaretleşme sünnetini yaşatmak ve hem de gençlerle ve ailelerle daha yakından tanışma maksadıyla yapılan ziyaretlerde Gençlik Koordinatörleri Vaiz Emine Okulu ve Vaiz Rauf Evleksiz tarafından "Sahabe Hayatları" ve "Diyanet Ailem" Dergileri takdim edildi. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerden gençler ve aileleri duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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