Köyceğiz'de Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlama programı çerçevesinde gençler evlerinde ziyaret edildi.

Mevlid-i Nebi Haftasında Köyceğiz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen "Gençlerle El Ele Gönül Gönüle" projesi kapsamında projeye katılan gençlere ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Hem Peygamber efendimiz (s.a.v.)in doğum haftasında onu anmak, anlamak ve ziyaretleşme sünnetini yaşatmak ve hem de gençlerle ve ailelerle daha yakından tanışma maksadıyla yapılan ziyaretlerde Gençlik Koordinatörleri Vaiz Emine Okulu ve Vaiz Rauf Evleksiz tarafından "Sahabe Hayatları" ve "Diyanet Ailem" Dergileri takdim edildi. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerden gençler ve aileleri duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MUĞLA