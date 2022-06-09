Köyceğiz'de KADES bilgilendirme standı kuruldu - Haberler

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Köyceğiz'de KADES bilgilendirme standı kuruldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de KADES bilgilendirme standı kuruldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kadına şiddeti önleme ile ilgili KADES bilgilendirme standı kuruldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kadına şiddeti önleme ile ilgili KADES bilgilendirme standı kuruldu.

Köyceğiz Üretici Pazar yerinde kurulan stantta İlçe Emniyet Müdürlüğü kadın personelleri bilgilendirmelerde bulundu. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek ve önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı yapıldı.

Akıllı telefonu olan kadınların Google Play Store ve Apple Store uygulamasından KADES'i ücretsiz olarak indirilebileceği ifade edildi. Şiddet mağduru kadınların bir tuşla yardım çağrısında bulunabileceği belirtildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Köyceğiz KADES Yerel Haberler

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