Köyceğiz'de iyilik koşusu sunumu yapıldı - Haberler

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Köyceğiz'de iyilik koşusu sunumu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de iyilik koşusu sunumu yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz SlowSports Festivali çerçevesinde ilçeye davet edilen ve Van'dan İzmir'e bin 830 kilometre koşan Rıza Martaş Köyceğizlilerle buluştu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz SlowSports Festivali çerçevesinde ilçeye davet edilen ve Van'dan İzmir'e bin 830 kilometre koşan Rıza Martaş Köyceğizlilerle buluştu.

Kulak Mesire alanında gerçekleşen sunumda Rıza Martaş üçüncü defa Köyceğiz'e geldiğini ifade ederek, daha önce de Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bulunduğu ve ilçeyi çok sevdiğini ifade etti. Martaş çok güzel anılar biriktirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını belirterek, bu koşuda her gün ayrı bir sivil toplum örgütü için koştuğunu, yolda başına gelen zorlukları, ilginç olayları anlattı. Martaş iyilik yapmanın değişik yollarının olduğu kaydederek bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve teknolojiyi, sosyal medyayı doğru kullanmanın gereklilikleri hakkında bilgi verdi.

Rıza Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, Van'dan İzmir'e iyilik köprüsü kurmak ve sivil toplum kuruluşları adına farkındalık oluşturmak için koştuğunu anlattı. Günde ortalama 42 kilometre koşan Martaş, bin 830 kilometrelik yolu, 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamladığını ifade etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Köyceğiz İzmir Muğla Van Yerel Haberler

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