Köyceğiz'de hacı adaylarına seminer - Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile bu yıl 16 kişi hacca gitmek için yola çıkacak.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü bu sene hacca gidecek olan hacı adayları için Hac semineri düzenledi. Merkez Yunus Emre Hacılar Camiinde yapılan seminerleri İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ile birlikte daha önce hacca görevli gidip tecrübe sahibi olan Sultaniye Mahallesi İmam-Hatibi İsmail Tokcan, Zeytinalanı Merkez Camii İmam-Hatibi İbrahim Yanar, Toparlar Mescidi Kebir Camii İmam-Hatibi Ramazan Tokcan ve bayanlara da Kuran Kursu öğreticisi Esma Acar seminer verdi.

2022 Hac Organizasyonu ile hacca gidecek olan hacı adaylarına hitap eden İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "İslamın beş şartından biri olan Hac ibadetini yapmak üzere bu sene kutsal yolculuğa çıkacaksınız. Cenabı Allah'ın misafirleri olarak salimen ganimen gidip gelmenizi, mebrur bir hac ibadeti yapmanızı niyaz ediyorum. Başkanlığımız, bu kutsal yolculuğun her aşamasında sizlere daha iyi hizmet etmenin çabası içerisindedir. Hac ibadetinizi kolaylıkla yerine getirip, annenizden doğduğunuz günkü gibi günahsız olarak ülkemize, sevdiklerinize sağ salim kavuşmanızı dilerim" dedi.

İlçe Müftüsünün konuşmasından sonra tecrübeli din görevlileri tarafından, İbadet Bilinci ve Hac İbadeti, Ana Hatlarıyla Hac ve Umre Menasiki, Hac İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci, Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı, Hz. Peygamber, Mescid-i Nebevi ve Medine konuları ile Hac ve Umrede Kadınlara Özgü Haller konusunda hacı adaylarına seminerler verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Hac-Umre Seyahatlerinde Sağlık Açısından Dikkat Edilecekler" konusunda bilgi verilmesinin akabinde yine İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hacı adaylarına menenjit aşısı yapıldı. Köyceğiz'den mukaddes yolculuğa çıkacak olan hacı adaylarının birbirleriyle tanışıp, kaynaştığı seminerde hacı adaylarının heyecanlı ve mutlu oldukları görüldü. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel