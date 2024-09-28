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Köyceğiz'de Geleneksel Aşure Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Köyceğiz'de Geleneksel Aşure Etkinliği Coşkuyla Kutlandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 24'üncü geleneksel aşure etkinliği, yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte, mahalle halkı imece usulüyle bir araya gelerek aşure pişirdi ve davetlilere ikram etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde 24'üncü geleneksel aşure etkinliği yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

İlk olarak 24 yıl önce Köyceğiz Toparlar Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından başlatılan 'Geleneksel Aşure Etkinliği' Merkez Camii önünde Cuma Namazı çıkışında yapıldı. Cami bahçesine yakılan ateşler üzerinde kazanlarla pişirilen aşureler daha sonra etkinliğe katılan tüm davetlilere ikram edildi. Köyceğiz Toparlar Mahallesi'nde imece usulüyle yapılan, başta Durali İmamoğlu, Merkez Camii İmamı ve Müezzin olmak üzere tüm mahalle halkının destekleriyle 24 yıldır yaşatılan aşure etkinliğine kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile kalabalık mahalle halkı katıldı.

Toparlar Mahallesi sakinlerinden Durali İmamoğlu etkinlik ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "24 yıldır aşure etkinliğimiz devam ediyor. Mahallemiz halkı maddi manevi desteklerini vererek, imece usulüyle bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlenen etkinlik sayesinde mahalledeki tüm vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde oluyor ve bu vesile ile komşuluk bağları daha da kuvvetleniyor. Desteklerini esirgemeyen değerli mahalle halkına ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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