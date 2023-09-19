Köyceğiz'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlamalar Köyceğiz Hükümet Konağı tören alanında Çelenk Sunma Töreni programı ile başladı. Çelenk sunumundan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, devamında İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Astsubay Kd. Üstçavuş Bedriye Taylı tarafından yapıldı. Bu anlamlı gün dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Şehitler ve ebediyete irtihal eden Kahraman Gaziler rahmetle anıldı, hayatta olan Gaziler ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür temenni edildi.

Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Per. Atgm. Semih Kocabaş, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özay Orhan, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Dadaş, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Müdürleri, Şehit ve Gazi yakınları ve Gaziler katıldı. - MUĞLA