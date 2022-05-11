Köyceğiz'de Engelliler Haftası farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftasına dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası dolayısıyla, Köyceğiz Güney Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün birlikte organize ettiği, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Köyceğiz Nüfus Müdürü Ali İlik, öğrenciler, öğretmenler ve duyarlı vatandaşlar ile farkındalık yürüyüşü tamamlandı. Yürüyüş sonrasında engelli bireylerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılan Engelli Empati Parkuruyla engelli vatandaşların karşılaştıkları zorluklar deneyimlenerek fark edilmesi sağlandı. Başkan Ceylan, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlerinde her zaman yanlarındayız. Engelleri birlikte aşalım" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel