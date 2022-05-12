Köyceğiz'de engelli bireylere asker eğlencesi düzenlendi

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde engelli bireylere sembolik olarak asker eğlencesi düzenlendi.

Köyceğiz Belediyesi Kulak Mesire Alanında düzenlenen asker eğlencesi engelli bireyleri mutlu etti. Köyceğiz'deki özel bir eğitim Kurumu tarafından organize edilen asker eğlencesinin açılışını Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Folklor Ekibi yaptı. Yöresel Halk oyunlarını sergileyen folklor ekibi büyük alkış aldı. Engelli bireyler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı üzerine el koyarak sembolik olarak yemin etti. Engelli bireyler manilerle kendi isimleri söylenince misafirleri selamladı. Kına töreninden sonra zeybek oynayan engelli bireylerin mutlulukları görülmeye değerdi. Engelli bireyler, aileleri, öğretmenler ve misafirler gönüllerince eğlendiler. Asker eğlencesine Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Özel Eğitim Kurumu personeli, veliler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel