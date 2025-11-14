Haberler

Köyceğiz'de Emekli Öğretmen Murat Konukçu Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde emekli öğretmen Murat Konukçu, ormanlık alanda rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uzun yıllar öğretmen olarak görev yapan ve bir dönem Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan emekli öğretmen Murat Konukçu (62) hayatını kaybetti.

Konukçu, arkadaşı ile birlikte gittiği Yayla Mahallesi ormanlık alanda aniden rahatsızlandı. Emekli öğretmen Murat Konukçu'ya ilk müdahaleyi arkadaşı yaparak, surumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Konukçu kurtarılamadı. Konukçu'nun cansız bedeni ekipler tarafından kayalık alandan çıkarılarak, ambulansa nakledildi. Konukçu'nun cenazesi Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside Konukçu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kalp krizi sonucu vefat eden emekli öğretmen Murat Konukçu'nun cenazesi Köyceğiz Merkez Hacıbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Boğsa Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
