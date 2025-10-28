Haberler

Köyceğiz'de Cumhuriyetin 102. Yılı İçin Halk Koşusu Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında halk koşusu yapıldı. Sporcular, Köyceğiz Atatürk Kordonu'nda toplandı ve yarışma Ekincik Yolu Seyir Terası'ndan başladı. Cumhuriyet coşkusu, ödül töreni ile taçlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında halk koşusu düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halk koşusuna katılacak sporcular Köyceğiz Atatürk Kordonu Fuar Alanı'nda saat 08.30'da toplandı. Sporcular koşu başlangıç noktası olan Köyceğiz Ekincik Yolu Seyir Terası'na taşındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halk koşusu saat 10.30'da Köyceğiz Ekincik Yolu Seyir Terası'ndan başladı, Köyceğiz Atatürk Kordonu Fuar Alanı'nda sona erdi. Kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Cumhuriyetin 102.Yılı etkinlikleri kapsamında Köyceğiz Kaymakamlığı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Halk Koşusu Ödül Töreni" Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve ilçe protokolünün katılımı ile gerçekleşti.

Köyceğiz Kaymakamlığından yapılan açıklamada; "Cumhuriyetimizin 102. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz halk koşusunda, Cumhuriyetin coşkusunu halkımız ile birlikte yaşadık. Destek olan tüm kurumlara ve emeği geçen tüm personellerimize, katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

