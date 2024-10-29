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Köyceğiz'de cumhuriyetin 101. Yılı coşkuyla kutlandı

Köyceğiz'de cumhuriyetin 101. Yılı coşkuyla kutlandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde cumhuriyetin 101. yılı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Köyceğiz Kaymakamlığı'nda Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra resmi kutlama töreni için Köyceğiz Mehmet Özkaya Stadı'na geçildi. Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama programına göre ilk olarak Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Garnizon Komutanı Hava Muhabere Yüzbaşı Nurettin Bebek öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi şiir okudu. Köyceğiz Anaokulu'nun 'Ben Türk Çocuğuyum' adlı gösterisi izlendi. Atatürk Ortaokulu öğrencisi şiir okudu. Yunus Emre Ortaokulu korosu "Cumhuriyet" adlı eseri sundu. Liseler arası 100 metre koşu yarışması yapıldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Halk Eğitim Merkezi'nin Kadın-Erkek Halk Oyunları Ekibi gösteri gerçekleştirdi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı 101. Yıl kareografisi sergilendi. Tören geçişiyle program sona erdi.

Cumhuriyet'in 101. Yılı kutlama programı saat 19.00'da düzenlenecek bayram yürüyüşü ile devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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