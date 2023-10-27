Köyceğiz'de Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 hatim ve dua yapılacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Hatm-i Şerifin Duası ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirilecek.

100 Hatim ve dua programı Köyceğiz Hacıbey Camii'nde Cuma Namazı öncesi saat 12.15'te başlayacak. Köyceğiz Müftülüğünden yapılan açıklamada; "Cennet vatanımızı bize emanet eden tüm şehitlerimiz; rahmeti rahmana kavuşan gazilerimiz ve tüm geçmişlerimiz ile Filistinli kardeşlerimiz için Cumhuriyetin 100.yılında 100 hatm-i şerifin duasının yapılacağı Merkez Hacıbey Camiindeki programa tüm halkımızı bekliyoruz. Nice 100 yıllara inşeallah" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA