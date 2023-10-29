Köyceğiz'de Cumhuriyet'in 100. Yılı coşkuyla kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Köyceğiz Kaymakamlığı önünde Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın tebrikleri kabulü ile başladı. Daha sonra resmi kutlama töreni için Köyceğiz Mehmet Özkaya Stadı'na geçildi. Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama programına göre ilk olarak Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrak göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Öğrenciler tarafından günün anlamı ile ilgili şiirler okundu. Tekvando ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. "Yaşasın Cumhuriyet" koreografisi sergilendi. Okullar arası 100 metre koşusu düzenlendi. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama programı akşam düzenlenecek fener alayı ile devam edecek.

Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama programına Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA