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Köyceğiz'de Berat Kandili Programları Düzenlendi

Köyceğiz'de Berat Kandili Programları Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Berat Kandili vesilesiyle özel programlar düzenlendi. Camiilerde yapılan etkinliklerle, inananlar bu manevi geceyi idrak etmenin coşkusunu yaşadı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Berat Kandili nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe gününe özel programlar düzenlendi.

Berat Kandili vesilesiyle, Köyceğiz Balcılar Mahallesi Camiinde perşembe günü saat 10.30'da bayanlara yönelik Kandil özel programı, Akşam namazından sonra da tüm cemaate yönelik olarak Merkez Hacıbey Camii'nde; Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Camiinde ve yine, Beyobası Mahallesi Merkez Camiinde Köyceğiz'deki tüm camilerde olduğu gibi Kandil özel programı gerçekleştirilecek.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada; "13 Şubat 2025 Perşembe günü akşamı On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerifin gölgesinin üzerimize iyice düştüğünün habercisi, duaların reddedilmediği, Yüce Rabbimizin biz kullarına: "Yok mu şunu isteyen yok mu bunu isteyen" diye ihsan kapılarını sonuna kadar açtığı Berat Kandil'ini idrak edeceğiz. Berat Kandili nedeniyle çeşitli programlar düzenledik. Programlarımıza tüm halkımızı davet eder, Köyceğizli kardeşlerimizin, misafirlerimizin ve tüm inananların Berat kandillerini tebrik eder, yapacağımız dua ve niyazların kabul görmesini, İslam Aleminin, birlik ve beraberliğine, Aziz Milletimizin ve bütün insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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