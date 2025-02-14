Köyceğiz'de Berat Kandili Coşkusu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Berat Kandili'nde vatandaşlar caöileri doldurdu.

Sabah saat 10.30'da Müftülük bayan vaizleri tarafından Balcılar Mahallesi'nde bayanlara özel, akşam namazından sonra da Vaiz ve Din Hizmetleri Uzmanı ile Cami görevlilerince Merkez Hacıbey Camii, Toparlar Arıkbaşı Camii ile Beyobası Merkez Camiindeki kandil özel programları gerçekleştirildi. Vatandaşların akın ederek camileri doldurduğu Merkez Hacıbey Camii'ndeki program Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif ile başladı. Akabinde Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Berat Gecesi'nin önemi hakkında sohbet etti. Yapılan dua ve yatsı namazının eda edilmesiyle program sona erdi. Köyceğiz'in tüm camilerinde ihya edilen Berat Kandili'nde namaz çıkışı hayırseverler ve cami görevlileri tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu. - MUĞLA