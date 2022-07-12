Köyceğiz'de bayram süresince konaklama tesisleri doldu - Haberler

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Köyceğiz'de bayram süresince konaklama tesisleri doldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de bayram süresince konaklama tesisleri doldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelen yerli ve yabancı misafirler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelen yerli ve yabancı misafirler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluşturdu. Tatilin başlamasıyla birlikte Köyceğiz'e gelen araç sayısında büyük artış oldu.

Konaklama mekanlarında yüzde yüz doluluk yaşandı. Bazı misafirlerin çadırlarda kaldıkları görüldü. Bayram süresince sıcak hava nedeniyle vatandaşlar göl kenarında Atatürk Kordonu'nda, kafe ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar mesire yerinde ve göl kenarında piknik yaptılar. Çocuklar oyunlar oynarken, bazıları da açık havada okey oynamanın keyfini yaşadılar. Oltayla balık tutmaya çalışanları da görmek mümkündü. Tekneyle gölde gezinti yapanlar da renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca Ağla yaylası, Toparlar Şelalesi, Ekincik Koyu ve Yuvarlak Çayı kalabalıktan nasibini aldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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