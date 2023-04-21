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Köyceğiz'de bayram namazında camiler doldu taştı

Köyceğiz'de bayram namazında camiler doldu taştı

Yerel Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Ramazan Bayramı namazında camiler doldu taştı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Ramazan Bayramı namazında camiler doldu taştı. Bazı camilerde vatandaşlar cami dışında namaz kılmak zorunda kaldı.

Ramazan Bayramı vaazında birlik ve beraberlik, dargınlıkların sona ermesi, barış ve akrabaları ziyaret konuları anlatıldı. Dualar edildi. Ramazan Bayramı Namazı huşu içinde eda edildi. Namazdan sonra cami içinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramlaşma töreninde uzun sıralar oluştu. Akrabalarını ziyaret için ve Köyceğiz'e gelen tatilciler ile birlikte ilçe sakinleri bayram namazında camileri doldurarak birlik ve beraberlik örneği sergilediler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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