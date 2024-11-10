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Köyceğiz'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Köyceğiz'de Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümünde anma töreni düzenlendi. Törene Kaymakam, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler ve dans gösterileri yer aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86. yıldönümünde Köyceğiz'de özlem ve rahmetle anıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ile ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla anma töreni başladı. Atatürk abidesine çelenk sunmanın ardından, saat 09.05'de sirenler eşliğinde saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi. Çelenk töreninden sonra Atatürk'ü anma programı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda devam etti. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi salonunda Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Atatürk'ü anma programı izlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti. Sırasıyla şiirler okundu, Atatürk'ten bir anı canlandırıldı, hologram eşliğinde müzik dinletisi gerçekleştirildi, Atatürk oratoryosu sunuldu, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi, son balo Zeybek ve Ata'ya ağıt dans gösterisi ile program sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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