Köyceğiz'de Alan Camii temeli dualarla atıldı - Haberler

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Köyceğiz'de Alan Camii temeli dualarla atıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de Alan Camii temeli dualarla atıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi Alan Camii inşaatı için temel atma töreni düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi Alan Camii inşaatı için temel atma töreni düzenlendi.

İmam-Hatip Mehmet Can'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ın konuşmaları ile başladı. Kazasız belasız cami inşaatının tamamlanması ve bir an evvel bitirilebilmesi için kurban kesilmesinin akabinde İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün yaptığı dua eşliğinde Kaymakam Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve protokol üyelerinin ilk harç için düğmeye basmaları ile caminin temeli atıldı.

Temel atma törenine; Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Sazak Mahalle Muhtarı Serhat Tekin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamil Ceylan Hisarcık Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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