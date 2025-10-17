Haberler

Köyceğiz'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Halk Koşusu Düzenlenecek

Köyceğiz'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Halk Koşusu Düzenlenecek
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında halk koşusu gerçekleştirilecek. Katılımcılar 25 Ekim'de toplanacak ve koşu 29 Ekim'de saat 10.30'da başlayacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında halk koşusu düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halk koşusuna katılacak sporcular 25 Ekim 2025 tarihinde Köyceğiz Atatürk Kordonu Fuar Alanı'nda saat 08.30'da toplanacak. Sporcular koşu başlangıç noktası olan Köyceğiz Ekincik Yolu Seyir Terası'na taşınacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halk koşusu saat 10.30'da Köyceğiz Ekincik Yolu Seyir Terası'ndan başlayacak, Köyceğiz Atatürk Kordonu Fuar Alanı'nda sona erecek. 10 Km'lik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halk koşusunda para ödülü verilecek. Kadın ve Erkek kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek. Katılım için afişte yer alan başvuru koduna veya başvuru linkine tıklayarak başvuru yapılabilecek. Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı halk koşusuna, Cumhuriyetin coşkusunu yaşamak için tüm halk davet edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
