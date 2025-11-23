Haberler

Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen şenlikte öğretmenler çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle bir araya geldi. Kaymakamlık ve çeşitli müdürlüklerin önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler keyifli anlar yaşadı ve ödüller kazandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı çerçevesinde şenlik düzenlendi.

Köyceğiz Kaymakamlığı himayelerinde, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen '24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği' Toparlar Kazancı Mesire piknik alanında gerçekleştirildi. 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliği'nde öğretmenler ve aileleri bir araya geldi. Öğretmenler Günü Şenliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü şenliğinde öğretmenler arasında ödüllü çuval yarışı, bilek güreşi ve halat yarışı yapıldı. Yarışmalarda keyifli ve heyecanlı dakikalar yaşandı. Etkinliklerde başarı gösteren öğretmenlere madalya ve belgeleri takdim edildi. Gönüllü öğretmenlerin verdiği konserde öğretmenler hep bir ağızdan şarkılara eşlik edip, pisti doldurarak gönüllerince eğlendi. Ayrıca şenlikte geleneksel okçuluk, dart, mini voleybol, mini futbol ve karaoke gibi çeşitli aktivitelere yer verildi.

Şenliğe katılan öğretmenler Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Öğretmen Şeyma Çopur, "Köyceğiz'de ilk defa gerçekleştirilen Öğretmenler Günü kutlamasına katıldık. Çok eğlenceli oldu. Güzel bir gün geçirdik. Emeği geçen Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Güzel bir gün oldu" dedi.

Şenlikle ilgili duygularını anlatan Öğretmen İsa Taşdemir ise, "Bu güzel etkinliği düzenleyen başta Köyceğiz Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Farklı güzel bir duygu. Çok eğlenceliydi. Beklediğimden çok daha güzel bir gün geçti. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü Şenliğinde öğretmenlere lokma, çay, ayran ve ekmek arası sucuk-köfte ikramı yapıldı. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü öğretmenlere fidan hediye etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Kayıp Ümit Kiraz 150 metrelik şarampolde ölü bulundu

Üç ay önce evlenmişti, cesedi uçurumda bulundu
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.