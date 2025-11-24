Haberler

Köyceğiz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Programda konuşmalar, şiirler ve ödül töreni yer aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı gerçekleştirildi.

Köyceğiz'deki program saat 09.30'da Hükümet Konağı tören alanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Daha sonra program saat 10.00'da Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda devam etti. Salonda program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen yaptı. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Şen, konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü ile ilgili mesajının okunmasının ardından 'Ben Öğretmenim' adlı şiir okundu. Öğretmenime Son Mektup oratoryo gösterisi sunuldu. Solo şarkıların ardından 'Zor İş' adlı şiir okundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından emekli öğretmenlere Hizmet Şeref belgeleri sunuldu. Kutlama programı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleşen kutlama programına Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, veliler, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.