Köyceğiz'de 15 Temmuz nedeniyle çeşitli programlar gerçekleştirilecek - Haberler

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Köyceğiz'de 15 Temmuz nedeniyle çeşitli programlar gerçekleştirilecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de 15 Temmuz nedeniyle çeşitli programlar gerçekleştirilecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri çerçevesinde bir dizi program gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde '15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri çerçevesinde bir dizi program gerçekleştirilecek.

Bu güne kadar vatan için canını ortaya koyan tüm şehitler için Köyceğiz Müftülüğü personellerinin okuduğu 156 Hatm-i Şerifin duası Cuma günü Merkez Hacıbey Camiinde Cuma namazından önce yapılıp Mevlid-i Şerif okunacak. Aynı gün, şehitlik ziyaretleri, şehit gazi yakını ziyaretleri yapılacak. Akşam 21.00'da belediye binasının önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yapılarak, 21.30-00.13 arası Cumhuriyet Meydanı'nda resmi program icra edilecek. 00: 13'de Köyceğizdeki tüm camilerden salalar okunacak. Din istismarı ve FETÖ konulu konferans verilecek. Hafta boyunca öğrencilere yönelik tüm Kur'an kurslarında ve camilerde Türkiye geçilmez, vatan ve millet sevgisi konulu programlar gerçekleştirilecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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