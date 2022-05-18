Köyceğiz Belediye Düğün Salonu'nda restorasyon başladı - Haberler

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Düğün Salonu'nda yenileme çalışmaları başladı.

Düğün aktivitelerinin yanı sıra toplantılara ve kongrelere ev sahipliği yapan Köyceğiz Belediye Düğün Salonu yenileme, detaylı tadilat ve bakım çalışmaları için dış cephesine iskeleler kuruldu. Dış cephede çalışmalar başladı. Köyceğiz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce başlanan restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; "Hizmet çalışmaları çerçevesinde halkımızın istek ve beklentileri göz önünde bulundurularak, Köyceğiz'i ileriye taşımak adına yenilikçi çalışmaları vatandaşla buluşturmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimiz Köyceğiz'e hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel