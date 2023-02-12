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Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor

Yerel Haberler

Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor

Bilecik'te il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik'te il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

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