Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Köy Yollarında Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'da Köy Yollarında Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'dan asfalt plent ziyaret ederek köy yollarında hummalı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'dan asfalt plent ziyaret ederek köy yollarında hummalı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdaresi'ne ait asfalt üretim tesisini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında, köy yollarında yürütülen asfaltlama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, Haziran ayında başlayan ve Kasım ayına kadar sürecek olan asfaltlama çalışmalarının deneyimli ekipler ve modern makinelerle, hafta sonları da dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Köy yollarını daha güvenli ve rahat hale getirmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, köylerde ve mezralarda onarım ve bakım çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, "Bugün itibarıyla tüm köy ve mezra yollarımızda, tek bir ev bile olsa, ekiplerimiz tarafından gerekli hizmetler veriliyor. Asfalt, bakım, yama ve onarım çalışmalarında 4 bin kilometrelik yolun yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. Kalan kısmın bir bölümünde birinci ve ikinci asfaltlama yapılmış olup, kalan yolların tamamlanmasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve talimatlarıyla köylerimizin şehirlerden bir farkı kalmadı. Ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük depremle birlikte yollarımız ağır tonajlı araçlar ve iş makineleri tarafından zarar gördü, yer yer çökmeler meydana geldi" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meclis Başkanı Yerel Yönetim Yerel

Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş

 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu

Gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.