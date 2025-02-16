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Köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini tek tek not aldı

Köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini tek tek not aldı
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BİLECİK (İHA) – Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçede bulunan köylere ziyaret düzenleyerek, köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini tek tek not aldı.

BİLECİK (İHA) – Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçede bulunan köylere ziyaret düzenleyerek, köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini tek tek not aldı.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, köy ziyaretleri kapsamında ilk olarak Akçapınar/Gaziler köyü, Bereket köyü, Avdan köyü ve Çiftlik köyünü tek tek gezerek köy muhtarları ile bir araya geldi, durum istişaresinde bulundu. Daha sonra vatandaşlarla buluşan Kaymakam Kılıç, köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi, kurumların yürütülen ve planlanan çalışmalarını yerinde inceledi. Kılıç, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için öncelikli olup, tüm kurumlarımızca tarımdan altyapıya her alanda köylerimizin kalkınması adına hizmet kalitesini artırmak amacıyla devlet - millet iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kılıç'ın köy ziyaretlerinin ardından şehit aileleri, gaziler ve aile yakınlarına ziyarette bulunacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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