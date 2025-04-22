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Köy Okulu Öğrencilerinden Jandarmaya Anlamlı Şiir

Köy Okulu Öğrencilerinden Jandarmaya Anlamlı Şiir
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Bayburt'taki Çiğdemtepe İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları 'Köyümüzün kahramanı jandarma' isimli şiirle jandarma ekiplerine duygusal bir sürpriz yaptı. Şiir, öğrencilere asker sevgisini ve jandarmaya olan minnettarlıklarını dile getirdi.

Bayburt'ta köy okulunun minikleri, jandarma için şiir yazdı. Okulun öğrencisi tarafından seslendirilen "Köyümüzün kahramanı jandarma" isimli anlamlı şiir, yüreklere dokundu.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çiğdemtepe İlkokulu öğrencileri, kahraman jandarma için hazırladıkları şiirle büyük gurur ve sevinç yaşattı. Okul bahçesinde, al yıldızlı bayrak altında gururla seslendirilen şiir, kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerin asker sevgisini ortaya koydu. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeline, köydeki asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine armağan edilen şiir, motivasyon kaynağı oldu. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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