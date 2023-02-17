Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde köy konağı depremzedeler için ücretsiz ikram merkezine dönüştürüldü. Konak, deprem bölgesinden gelen vatandaşların ihtiyaçları için 7/24 hizmet veriyor.

Gazipaşa'da Mersin- Antalya D-400 Karayolu üzerinde bulunan Güney Mahallesi Köy Konağı afetzedeler için 'ücretsiz ikram merkezi'ne çevrildi. Köy Konağında aşevi kurularak deprem bölgesinden Antalya'ya gelen depremzedelere günün her saatinde ücretsiz yiyecek ve içecek ikramı hizmeti veriyor. Köy halkı ve civar mahallelerin gönüllüleri tarafından pişirilen yemekler günlük 20 bin kişiye ikram ediliyor.

Günlük 20 bine yakın kişiye ücretsiz yiyecek-içecek

Konakta hizmet veren Güney Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, günlük 20 bine yakın kişiye ücretsiz yiyecek-içecek ikramında bulunduklarını söyledi. Küçükballı, hizmetin günün her saatinde devam ettiğini belirterek, "Deprem sonrası büyük bir göç yüküyle karşı karşıyayız. Antalya Mersin D-400 karayolu üzerinde bulunan Güney Köy Mahalle Konağı'mızda mahallelerimizle beraber yoldan geçen depremzedelerimiz için burayı bir aşevi ve ihtiyaçları karşılama noktasında bir birim oluşturduk. Kısa süreli de olsa depremzedelerimizin hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını burada karşılıyoruz. Burada civar mahallelerden büyük bir gönüllülerden ekip oluştu. Deprem olduğu günden bu yana 7 gün 24 saat hem mahallelerimiz hem gönüllülerimiz ve tüm kurumlarımız çalışarak bize destek veriyorlar. Şu anda günlük 15-20 bin kişiyi ağırlıyoruz bu noktada. Burada depremzedelerin yalnız olmadıklarını onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Biz Antalya'nın girişinde depremzedelerimizi bu yolculuk devam edinceye kadar ağırlamaya devam edeceğiz. Devlet millet ele ele. Biz bu yükün altından kalkacağız. Biz hem devletimize hem milletimize güveniyoruz. İnanılmaz bir destek var. İnsanlar kesinlikle çaresiz ve umutsuz değil.1915 'te Çanakkale ruhunu aynı şekilde bizde burada görerek yaşadık" diye konuştu. - ANTALYA