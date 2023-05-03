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Köy çocuklarının vali amca sevinci

Köy çocuklarının vali amca sevinci

Yerel Haberler

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile birlikte Kışlacık köyüne bağlı Sütlüce mezrasında katıldıkları taziye ziyareti dönüşünde köy yolunda karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile birlikte Kışlacık köyüne bağlı Sütlüce mezrasında katıldıkları taziye ziyareti dönüşünde köy yolunda karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilendi.

Çocuklarla sohbet edip onlara çeşitli hediyeler veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çocuklarla kurduğu renkli diyaloglarla da dikkat çekti. Vali Hacıbektaşoğlu,"Bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi görmek, bize tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Çünkü biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valiliği Tuğgeneral Jandarma Yerel Haberler

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