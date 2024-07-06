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Kovulduğu İş Yerini Satın Alan Genç Kadın

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Bolu'da 24 yaşındaki genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı. Melisa Öztürk, "Müdürle kavga etmiştik, beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu" dedi.

Bolu'da 24 yaşındaki genç kadın, kovulduğu iş yerini satın aldı. Melisa Öztürk, "Müdürle kavga etmiştik, beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu" dedi.

2022 yılında Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde Melisa Öztürk, bir restoranda işe başladı. Bir süre çalışan Öztürk, burada komilik, garsonluk yaptı. Restoranın müdürlüğünü yapan Kadir Kılıç, Melisa Öztürk ile tartışmalar yaşamaya başladı. Kadir Kılıç tarafından Melisa Öztürk, işte kovuldu. Aradan geçen bir süre zamanın ardından Melisa Öztürk, çalışarak para birikimi yaptı. Babası Bahattin Öztürk'ün de desteğiyle Melisa Öztürk, kovulduğu işyerini satın aldı. Başarısını hırsına borçlu olduğunu ifade eden Öztürk, dükkanında kazandığı ilk parayı da duvara astı. Yöresel lezzetlerin yapıldığı restoranda Melisa Öztürk bir yıllık sürede Bolu'nun en çok sevilen lezzetleri arasına girmeyi de başardı.

"Burada çalışırken kovuldum"

Hırslı birisi olduğunu dile getiren Melisa Öztürk, "2022 yılının başlarında buraya işe başlamıştım. Çok uzun dönem burada çalıştım. Komilik, garsonluk yaptım. Burada çalışırken Kadir bey müdürümdü. Burada çalışırken kovuldum. Kadir beyle kavga etmiştik. Beni kovdu. Kovulduğum yeri satın almak güzel bir duygu. Aslında burayı satın almamda Kadir biraz tuzu biberi oldu. Hayatta zaten hırslı birisiyim. 2023 yılının Temmuz ayında da burayı devraldık" şeklinde konuştu.

"Kızımı bu konuda tebrik ediyorum"

Kızının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Bahattin Öztürk, "Kızım bana bu süreçten bahsetmişti. Kadir beyle tartışmıştı. Sonradan da işten ayrıldığını söyledi. Ondan sonra azmetti. Çalıştı. Buraya devraldık. Kızımı bu konuda tebrik ediyorum" dedi.

"Benim ayağım kaymasın diye sektörde kendisini egale ettim"

İşten çıkararak önünü açtığını ifade eden Melisa Öztürk'ün işten çıkarılmasına neden olan Müdür Kadir Kılıç, "Ona kovmak demeyelim de ben geleceğini gördüm. Burayı satın alacağının farkındaydım o zamanlar. Sadece işten çıkarttık önünü açtık. Hırslı bir çalışandı. Benim ayağım kaymasın diye sektörde kendisini egale ettim. Aramızda herhangi bir kırgınlık yok" diyerek esprili bir dille duygularını ifade etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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